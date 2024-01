Zona Militar da Madeira vai ter equipamento novo para resgate em montanha

O Exército Português lançou, no final do ano passado, um concurso público internacional para a aquisição de material de montanhismo com vista a renovar o equipamento da capacidade de Resgate em Montanha na Zona Militar da Madeira e na Zona Militar dos Açores.

Entre os equipamentos a adquirir incluem-se polias simples e duplas, punhos ascensores, protectores de cordas articulados, descensores versáteis, cordas semiestáticas, conjuntos de entaladores mecânicos, mosquetões assimétricos, parafusos de expansão, mosquetões simples, bloqueadores, entre outros equipamentos que surgem devidamente referenciados no respectivo caderno de encargos.

A compra destes equipamentos não deverá ultrapassar os 21 mil euros, de acordo com o valor máximo estabalecido nos documentos que sustentam este procedimento concursal. As empresas interessas em apresentar propostas têm até à terceira semana de Janeiro para o fazer, contados 30 dias após a publicitação do anúncio (20 de Dezembro).

"A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a Entidade Adjudicante, determinada pela avaliação do preço ou custo enquanto único aspecto da execução do contrato a celebrar submetido à concorrência, cumpridos todos os requisitos constantes no Caderno de Encargos", podemos ler no anúncio publicado no Jornal Oficial da União Europeia.

Após a adjudicação da proposta e assinatura do respectivo contrato, o concorrente vencedor tem 60 dias para entregar os equipamentos objecto de concurso nos serviços da Direcção de Aquisições (DA) do Comando da Logística do Exército, em Lisboa.