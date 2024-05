BE denuncia “esbanjamento dos dinheiros públicos” na Região

A candidatura do Bloco de Esquerda às eleições regionais deslocou-se, hoje, ao Lugar de Baixo, para denunciar o “esbanjamento de dinheiros públicos” nesse mesmo local. Roberto Almada recordou que foram “enterrados” 110 milhões de euros nessa marina.

O cabeça-de-lista bloquista afirma que este dinheiro foi atirado “pelo mar adentro”, sendo que o responsável por este “elefante branco foi João Cunha e Silva”, que à época era vice-presidente do Governo Regional e que agora é o n.º 2 da candidatura do PSD.

Roberto Almada fala mesmo que a posição do candidato social-democrata é um prémio que lhe foi dado por tal trabalho, havendo ainda “a promessa de, eventualmente, poder vir a ser presidente da Assembleia Legislativa. O candidato aponta o dedo a João Cunha e Silva pela obra na marina do Lugar de Baixo, mas também pela construção do heliporto do Porto Moniz, pela construção de vários Parques Empresariais e pelo endividamento das Sociedades de Desenvolvimento e da Região.

O BE pede que os eleitores ponderem se querem dar o seu voto a quem “deixou a Região na bancarrota”. Roberto Almada apela a que “as pessoas não se deixem enganar mais uma vez”, dado que é preciso mudar.