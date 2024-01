Associação Sem Limites lança campanha para combater estacionamento abusivo na Madeira

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites, instituição que defende os direitos das pessoas com deficiência na Região Autónoma da Madeira, anunciou, hoje, que está a lançar "uma campanha para combater casos de estacionamentos abusivos nos espaços destinados a essas pessoas".

Em comunicado remetido esta sexta-feira, 5 de Janeiro, às redações, a IPSS deixou um convite à comunidade para que colabore nesta iniciativa.

"É lamentável que ainda observemos frequentemente casos de estacionamento irregular ou abusivo em lugares reservados a pessoas com deficiências", começa por constatar Filipe Rebelo, presidente da direcção da APPNE-Associação Sem Limites, citado na mesma nota.

Estes lugares, lembra, "são essenciais para garantir a acessibilidade e mobilidade destes indivíduos, e o desrespeito por parte de alguns condutores causa sérios transtornos".

"Neste sentido, encorajamos todos os cidadãos que se deparem com situações de estacionamento inadequado nesses lugares a tirarem uma fotografia clara da situação, destacando o problema. Pedimos que enviem essas fotografias acompanhadas de uma breve descrição da situação, incluindo a localização e a data do ocorrido", apela.

O responsável explica que "todas as informações e imagens recolhidas serão usadas para criar exemplos visuais que serão partilhados com a comunidade, visando sensibilizar e educar sobre a importância de respeitar e preservar esses espaços destinados a pessoas com deficiências".

Quem desejar contribuir para esta campanha poderá fazê-lo, bastando para isso enviar as suas fotografias e informações para o seguinte endereço de e-mail: [email protected] ou para o WhatsApp: 965 451 348.