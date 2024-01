Depois da Madeira, atenções mediáticas voltam-se para o continente

Bom dia. A decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de reverter as decisões do juiz de instrução madeirense Ivo Rosa nos crimes pelos quais várias personalidades, entre eles o ex-primeiro-ministro José Sócrates, vão ser julgados, as atenções mediáticas viraram-se para o continente português, ainda que em 'partilha' de espaço com o que se passa na Madeira. E os jornais de hoje são reflexo disso.

No semanário Expresso:

- "Governo em gestão acelera reforma da Administração Pública"

- "Cancro: A descoberta milionária portuguesa que pode salvar vidas"

- "Sócrates pode ser julgado duas vezes, uma por corrupção"

- "Albuquerque alvo de dois processos por corrupção na Madeira"

- "Baixas sem atestado batem recorde nas semanas de feriados"

- "'Sinto-me amaldiçoado por gostar tanto de ser médico': Testemunhos de quem trabalha todos os dias nas urgências hospitalares"

- "Deputados e autarcas do PSD recusam Ventura"

- "O testamento envenenado de João Rendeiro. Banqueiro deixou bens ao motorista e ao canil da Murtosa, mas ninguém quis receber"

- "Lídia Jorge: 'Tenho pressa de contar uma história'"

- "A improvável visita de Trotsky a Portugal"

- "Atrasos na vacina do sarampo"

- "Trabalhadores de 'DN' e 'JN' pagos"

- "Fernando Savater fora do 'El País'"

- "Extrema-direita assusta Alemanha"

- "Soares no cinema"

No semanário Nascer do Sol:

- "Aumento da PJ foi decisão de Costa"

- "Relação anula sentença de Ivo Rosa e Sócrates responde por corrupção"

- "Francisco Assis, presidente do CES: 'Pedro Nuno não tem instintos autocráticos'"

- "Madeira: Farinha já tem antecedentes em megaprocessos"

- "Carlos Abade, Pres. do Turismo de Portugal: 'O turismo tem de saber preservar as cidades'"

- "Cabo Verde: Árabes excluídos pelo BdP querem comprar banco BCA à CGD"

- "Deputado Trânsfuga: Maló de Abreu deu moradas diferentes ao PSD e à AR"

- "Carlos Manuel: 'Marcar o golo à Alemanha foi a pior decisão da minha vida'"

- "Africanews: Blinken em Luanda elogia relações EUA-Angola"

- "Portugal Amanhã: Nova gestão do SNS é a solução?"

No Correio da Manhã:

- "Relação arrasa decisões de Ivo Rosa. Sócrates gasta um milhão em 3 anos"

- "Ex-governante responde por 22 crimes: 13 de branqueamento, 6 de fraude fiscal e 3 de corrupção"

- "Presidente do Governo da Madeira suspeito de oito crimes. Investigadores encontram meio milhão de euros em notas durante buscas"

- "Após jogo com o Estoril. Rui Costa alerta jogadores do Benfica"

- "Sporting: Koindredi no leão após final da Taça da Liga"

- "FC Porto. Inter quer levar Taremi do dragão"

- "Em ruas de Lisboa. Lei seca impede venda de álcool a partir das 23h00"

- "Protesto. Polícias apertam partidos políticos"

No Público:

- "Operação Marquês: Relação ressuscita processo e manda julgar Sócrates por corrupção"

- "Guerra na Europa: Ucrânia passa à defesa e desespera por apoio externo"

- "BCE: Com inflação a cair, juros altos continuam sem cortes à vista"

- "De Kali Uchis a Bad Bunny: A pop em espanhol a dominar o mundo"

- "Madeira. PAN faz ultimato a Albuquerque: ou se demite ou o governo cai"

No Jornal de Notícias:

- "Nunca houve tantas multas por violação da proteção de dados"

- "Sócrates julgado por corrupção"

- "Porto: Exemplo para gerir Metrobus chega de Nantes"

- "Madeira: Albuquerque suspeito de dar milhões em obras a amigos"

- "Sondagem da Aximage para JN, DN e TSF: Maioria dos portugueses (79%) quer cessar-fogo em Gaza"

- "FC Porto: Villas-Boas acusa Pinto da Costa de desrespeito pelos sócios"

- "Sarampo: Um quinto dos bebés não recebeu vacina no tempo certo"

- "Vila Real: Autarca critica 'cobardolas' anónimos"

- "Entrevista: Rui Rocha preparado para governar com PSD"

No Diário de Notícias:

- "Tribunal da Relação mantém acusações: 3718 dias depois, Sócrates diz-se desiludido com a justiça"

- "Inflação: Energia e salários pressionam preços. BCE deverá congelar taxas até junho"

- "Onde estava há 50 anos? Lucília Tavares Pereira, doméstica"

- "Madeira: PS do Funchal e de Lisboa em desacordo quanto à demissão de Albuquerque"

- "Coreia do Norte: Kim Jong-un admite fracasso na gestão económica"

- "Gás: Detetores de monóxido de carbono podem evitar vítimas mortais"

No Negócios:

- "Altice quer vender operadora Meo sem a rede de fibra ótica"

- "Artífices que contrariam o tempo"

- "AD promete eliminar derrama, mas diz que compensa municípios"

- "Justiça: Sócrates vai a julgamento por três crimes de corrupção"

- "Sondagem: Maioria está contra ida de António Costa para Bruxelas"

- "Preço dos combustíveis volta a aumentar"

No O Jornal Económico:

- "Fosun prepara colocação em bolsa da Fidelidade no próximo ano"

- "Fundo KKR poderá avançar com proposta por Altice Portugal"

- "Paula Gomes Freire, managing partner da Vieira de Almeida (VdA): A VdA é e pretende continuar a ser uma sociedade de advogados'"

- "Madeira: Rali, Formosa Residences e teleférico na mira da Justiça"

- "Luís Todo Bom: países lusófonos já começam a discutir gestão das empresas familiares"

- "Venda do Banco Português de Gestão ao Vcredit acordada por 35 milhões de euros"

- "DLA Piper, PLMJ e VdA assessoram os três interessados na privatização da TAP"

No Record:

- "Sporting. Quaresma ganha lugar. Compromisso e exibições convencem Amorim"

-"Benfica. Os pecados de Schmidt. Poucas mudanças no onze e substituições entre as críticas"

- "FC Porto. Villas-Boas: 'É um total desrespeito pelos sócios'. Responde a acusações de Pinto da Costa"

- "SP Braga. Bruma só volta em março. Operado ao joelho direito"

- "Estoril. Dani Figueira ambiciona troféu: 'Equipa vai dar o máximo'"

No A Bola:

- "Rosengard-Benfica (2-2). Noite histórica. Primeira equipa portuguesa nos quartos de final da Champions feminina"

- "Benfica: 'Ainda nada ganhei e ainda nada provei', Trubin"

- "Sporting. Koba joga final pelo Estoril e assina domingo"

- "FC Porto. Conceição afasta-se das eleições"

- "Allianz Cup. Estoril e Braga preparam festa de Leiria"

E no O Jogo:

- "Conceição deu asas a Wendell. Bisou frente ao Moreirense e já leva cinco participações em golos"

- "João Henriques explica como as mudanças táticas justificam a explosão do lateral. 'Fica mais livre para participar na envolvência ofensiva'. 'Ao pisar zonas interiores, liberta médios como Pepê'"

- "Villas-Boas na apresentação de António Tavares [MAG] e Angelino Ferreira [CFD]: 'Dizer que sou suportado por inimigos é falta de respeito pelos sócios'"

- "Benfica: Araújo livra-se de castigo máximo. Penálti falhado na Taça da Liga não muda estatuto de aposta"

- "Sporting: Quaresma agarra-se ao sonho. Deu nega a franceses e alemães para se fixar no eixo dos leões"

- "Impasse com Koindredi atrasa saída de Essugo"

- "Braga: Bruma pára um mês. Vai ser operado ao menisco"

- "Estoril: 'Nem vi a bola entrar'. Bernardo Vital marcou a grande penalidade decisiva em Leiria"

- "Feminino: Águias nos 'quartos' da Champions"