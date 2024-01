Chega vai avançar com moção de censura ao Governo Regional

O Chega prepara-se para apresentar uma moção de censura ao Governo Regional da Madeira.

De acordo com a informação veiculada pela SIC Notícias, André Ventura, presidente do partido, e Miguel Castro, líder regional, reuniram-se esta noite e chegaram ao entendimento de que o actual executivo, liderado por Miguel Albuquerque, não reúne condições para se manter no poder.

O mesmo órgão de comunicação garante que a decisão será anunciada oficialmente na próxima semana.