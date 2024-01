Pedro Calado e Avelino Farinha terão sido detidos

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e o empresário Avelino Farinha, do Grupo AFA, terão sido detidos esta quarta-feira, no âmbito das investigações em curso na Madeira e noutros ponto do País, e que envolvem, também, Miguel Albuquerque, por suspeitas de corrupção.

A informação tem sido avançada por vários órgãos de comunicação nacionais, nomeadamente o Observador.

De acordo com o referido jornal Calado e Avelino Farinha terão sido detidos "para serem levados à presença de um juiz de instrução criminal para serem aplicadas as medidas de coação".

Até ao momento, nem a Polícia Judiciária, nem o Ministério Público confirmaram qualquer detenção.