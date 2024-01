Albuquerque acaba de sair de casa ao fim de 3 horas de buscas da PJ

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acaba de sair de casa onde terminaram, ao fim de 3 horas, as buscas domiciliárias por parte dos inspectores da PJ, no âmbito da megaoperação que decorre em todo o país sob a tutela do DCIAP.

Era meio-dia quando Albuquerque saiu da sua residência, na Estrada Monumental. Seguiu no carro oficial da presidência com destino à Quinta Vigia, sede oficial do Governo da Madeira, onde o chefe do executivo madeirense deverá emitir uma comunicação pública sobre este caso.

À mesma hora, saíram da casa de Albuquerque dois inspetores da PJ, admitindo-se que as diligências de buscas terão ali sido dadas por concluídas.

Entretanto, pouco depois, deu entrada na Quinta Vigia, um veículo onde se faziam transportar dois inspectores da PJ para integrar as buscas que decorrem desde manhã cedo na sede oficial do Governo da Madeira.