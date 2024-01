Polícias voltam a reunir-se amanhã no Funchal para pedir aumentos

Vários elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) afectos ao Comando Regional da Madeira voltam a concentrar-se amanhã, pelas 20 horas, na Praça do Município (Largo do Colégio), para reafirmarem o seu descontentamento do o que dizem ser a "falta de reconhecido" do trabalho que desenvolvem em prol da sociedade.

Sabe o DIÁRIO que a concentração vai voltar a acontecer no próximo dia 24 de Janeiro, na mesma ocasião em que uma concentração 'magna' vai ter lugar em Lisboa e onde deverão participar alguns polícias madeirenses.

Estas concentrações não têm qualquer carácter formal, sendo promovidas pelos polícias, por convocatória pelas redes sociais.