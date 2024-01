Megaoperação leva PJ a fazer buscas na casa de Miguel Albuquerque

A megaoperação desencadeada pela PJ sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal em cerca de 50 diferentes locais na Região levou os inspectores à casa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na manhã desta quarta-feira, o líder do executivo madeirense não chegou a sair do apartamento para os compromissos oficiais que constavam da agenda da presidência.

A reportagem do DIÁRIO apurou que pelas 9 horas da manhã, inspectores da PJ acompanhados de um magistrado do Ministério Público entraram no apartamento, na Estrada Monumental, na zona hoteleira do Funchal, munidos de um mandado de buscas no âmbito da megaoperação que está a decorrer e que envolve ao todo cerca de uma centena de elementos judiciais e judiciários.

No cerne da investigação está a relação suspeita com o grupo Pestana – os sócios de Cristiano Ronaldo, entre outros hotéis, no Pestana CR7 Funchal, prendendo-se com a venda de uma quinta de Miguel Albuquerque a um fundo imobiliário com sede em Lisboa, em 2017, por 3,5 milhões de euros, segundo avançou esta manhã a CNN.

A investigação nasceu dois anos depois e em Março de 2021 a PJ já tinha feito buscas ao presidente do Governo Regional. A quinta do Arco, ou das Rosas, passou a ser arrendada ao grupo Pestana para exploração turística – o que coincidiu no tempo com a renovação da concessão da Zona Franca da Madeira ao grupo Pestana.