Madeira angariou 74.331 euros nas lojas Continente no âmbito da campanha 'A ajuda mora ao lado'

No âmbito da campanha solidária de Natal da Missão Continente 'A ajuda mora ao lado', na Madeira foram angariados 74.331 euros em todas as lojas Continente que se associaram a esta campanha para apoiar instituições locais.

Quanto ao Continente Modelo São Martinho, este angariou um total de 12.510 euros, um valor destinado à Instituição Irmãs Hospitaleiras S.C.J.- Centro De Reabilitação Psicopedagógica Da Sagrada Família, Casa Do Povo De São Martinho e Associação De Paralisia Cerebral Da Madeira.

O donativo vai ser entregue às instituições seleccionadas pelos clientes, no dia 24 de Janeiro, amanhã, às 11h00 numa cerimónia que contará com a presença do presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho, Marco Gonçalves; do director de loja e dos respectivos representantes das instituições.

"No âmbito da campanha de Natal ‘A ajuda mora ao lado’ da Missão Continente, o Continente agradece a todos os clientes que contribuíram para a angariação de 1.274,381 euros, para apoiar cerca de 1.000 instituições, três instituições locais por cada uma das mais de 360 lojas", refere o Continente através de uma nota de imprensa.

A campanha, que decorreu entre o dia 1 de Novembro de 2023 e o dia 7 de Janeiro de 2024 em todas as lojas, criou o maior movimento de apoio às comunidades em Portugal e deu oportunidade aos clientes de escolherem para qual ou quais das três instituições (afectas à loja) pretendiam contribuir, impactando directamente a sua comunidade.