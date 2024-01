Megaoperação judiciária alugou frota automóvel e trouxe 'batalhão' de jornalistas à Madeira

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) alugou uma frota de aproximadamente meia centena de viaturas a um concessionário automóvel para desenvolver as diligências previstas no âmbito do processo de investigação que está a realizar na Região Autónoma da Madeira.

A reportagem do DIÁRIO confirmou que pelo menos 40 veículos ligeiros foram alugados para o transporte dos magistrados e dos inspectores da PJ tendo em vista a execução dos cerca de 50 mandatos de buscas que decorre desde as 9 horas da manhã desta quarta-feira na Região.

A essa hora, já aguardavam nos principais locais alvo das buscas - Quinta Vigia (sede oficial da Presidência do Governo Regional), Câmara Municipal do Funchal e residência de Miguel Albuquerque - equipas de reportagem de órgãos de comunicação social nacionais, nomeadamente televisões que, pelo que apurámos, foram ontem informadas da realização destas diligências no âmbito do inquérito que está em segredo de justiça.

Alguns dos jornalistas de cadeias de televisão viajaram esta manhã do continente de propósito para acompanhar o decurso da investigação no terreno.