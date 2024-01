Miguel Albuquerque não se demite

O presidente do Governo Regional não se demite.

Miguel Albuquerque acaba de anunciar que vai manter-se no cargo, apesar das investigações que estão a ser desenvolvidas pela Polícia Judiciária (PJ).

O líder do executivo madeirense esclareceu que em causa estão "um conjunto de obras públicas", bem como sobre o concurso do teleférico do Curral das Freiras, os licenciamentos na Praia Formosa e o concurso de transportes públicos urbanos e interurbanos, adiantando que não se trata da venda da Quinta do Arco ou do processo da Zona Franca da Madeira.

Nestas primeiras declarações, Albuquerque garantiu que o Governo Regional e ele próprio vão "colaborar de forma activa e consistente com PJ", para esclarecimento da situação. Mesmo que venha a ser constituído arguido, recusa demitir-se, de modo a poder melhor defender a sua inocência.

"Nunca tive nenhum caso de corrupção" e "a mim ninguém me compra" foram frases usadas pelo presidente do Governo Regional, sustentando que os madeirenses já o conhecem "há muito tempo". E sobre Pedro Calado, afirmou que "é um político de grande qualidade”, defendendo o “excelente trabalho” que tem feito à frente da Câmara do Funchal. “É uma pessoa séria”, afiança Albuquerque.