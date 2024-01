Advogado não diz se Calado vai prestar declarações ao juíz

Paulo de Sá e Cunha, que será o advogado que vai acompanhar amanhã o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, não adiantou se o autarca vai prestar declarações no primeiro interrogatório perante o juíz.

"Não posso antecipar nada", sublinhou à saída do estabelecimento anexo à sede da Polícia Judiciária de Lisboa, onde ainda hoje fez questão de visitar o seu cliente.

Ainda estamos numa fase muito preliminar das avaliações, portanto não posso dizer muito mais. (...) A estratégia tem que se fazer à medida que vamos conhecendo os factos. Agora há que ganhar resistência para um fim-de-semana de muito trabalho Paulo de Sá e Cunha, advogado de Pedro Calado

Na ocasião, o reconhecido advogado deixou a garantia de que Pedro Calado está "calmo e esperançoso" para aquele que vai ser o dia de amanhã que começa bem cedo.

Os habituais procedimentos judiciais vão iniciar-se com a identificação dos arguidos, seguido de um momento para os advogados consultarem o processo e as provas do Ministério Público, para então depois sim começar o interrogatório aos três detidos na investigação por corrupção.