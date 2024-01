12 mil euros entregues pelo Continente a instituições da Madeira

Os cerca de 12 mil euros angariados pelo Continente de São Martinho, no âmbito da campanha solidária de Natal da Missão Continente 'A ajuda mora ao lado', são destinados às Irmãs Hospitaleiras S.C.J.- Centro De Reabilitação Psicopedagógica Da Sagrada Família, Casa Do Povo De São Martinho e Associação De Paralisia Cerebral Da Madeira.

O donativo entregue às instituições seleccionadas pelos clientes realizou-se, hoje, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho, Marco Gonçalves; do director de loja, Martinho Correia, e dos respectivos representantes das instituições.

A loja de São Martinho angariou cerca de 12 mil euros e a Madeira contribuiu com 74 mil euros a cerca de 16 instituições. Fomos a loja do país que mais contribuiu, tendo o valor sido entregue a três instituições". Martinho Correia

A campanha decorreu entre o dia 1 de Novembro de 2023 e o dia 7 de Janeiro de 2024 em todas as lojas, tendo criado o maior movimento de apoio às comunidades em Portugal, dando a oportunidade aos clientes de escolherem para qual ou quais das três instituições (afectas à loja) pretendiam contribuir, impactando directamente a sua comunidade.

Ao longo do ano, o Continente costuma realizar iniciativas de cariz solidário.