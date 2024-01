Dicas a ter em atenção no regresso ao ginásio

Depois dos excessos cometidos na altura do Natal, é tempo de regressar ao ginásio. Mas é importante ter em conta alguns aspectos para que os resultados sejam positivos.

Eis algumas dicas para facilitar o regresso aos treinos

- Recuperar a rotina pouco a pouco. O esforço tem que ser progressivo, de forma a evitar a rigidez, as lesões e a fadiga.

- Trabalhar cardio, resistência e flexibilidade. Desta forma, irá evitar lesões e habituar o corpo à rotina.

- Aquecimento. É imprescindível aquecer no início do treino e alongar no final.

- Estabelecer objectivos. É importante ter em mente que os resultados não aparecem logo na primeira semana.

- Divertir-se. Escolha as suas aulas favoritas e os exercícios com que se sente melhor. Peça ajuda sempre que necessitar aos instrutores do ginásio, que estão lá para o aconselhar e ajudar a alcançar os objetivos pretendidos.

- Fazer de tudo um pouco. Tudo é importante para que o treino seja o mais completo possível.

- Descansar. É importante retomar a rotina desportiva, mas sem exageros. Há que descansar para que o corpo possa recuperar e assimilar melhor o trabalho realizado.

Aliar o exercício físico à alimentação saudável

De forma a obter os resultados desejados, há que aliar o exercício físico a uma alimentação rica em vegetais, frutas, fibras, boas fontes de gordura, proteínas e hidratos de carbono de hidratação lenta. A alimentação e o treino vivem lado a lado, por isso se desequilibrar a sua alimentação, vai afectar quer a recuperação dos treinos quer a própria capacidade de produzir energia para treinar.

Hidratação é imprescindível

Ao beber água durante o treino irá se sentir mais forte e com mais energia, resultando em treinos mais longos e eficazes. A temperatura corporal mantém-se equilibrada, o coração não necessita de se esforçar tanto para bombear o sangue e o oxigénio e os nutrientes são transportados para os músculos com maior facilidade.

Disciplina

Se no seu plano tem três horas de treino entre segunda-feira e domingo, tem que existir disciplina suficiente para cumprir o mesmo. Até porque é isso que vai determinar se vai ou não atingir o pretendido.