Megaoperação viajou para a Madeira a bordo do avião militar KC-390

Os inspectores da Polícia Judiciária (PJ) e os magistrados do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), mobilizados para desenvolver as diligências de buscas na Madeira no âmbito do megaprocesso de investigação, viajaram a bordo do avião militar KC-390 da Força Aérea Portuguesa (FAP).

Os elementos que integraram a megaoperação de investigação embarcaram no novíssimo meio aéreo da FAP que foi comprado, no ano passado, pelo Estado Português à Embraer/Brasil para substituir os aviões Hércules C-130.

Segundo apurou o DIÁRIO, o aparelho militar aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo pelas 21 horas numa acção discreta mas que não passou despercebida a quem habitualmente segue o movimento aéreo na Região.

Uma testemunha relatou que a permanência do avião KC-390 foi curta. Desembarcou os passageiros - a equipa de inspectores e de magistrados que se deslocaram à Madeira para executar a operação de buscas sob a tutela do DCIAP - e levantou voo, pouco depois.

Curiosamente, os passageiros não seguiram para os habituais meios de transporte disponibilizados pela empresa de handling que serve o aeroporto da Madeira, mas foram encaminhados para dois autocarros pretos alugados pelo DCIAP para o efeito. Pouco depois, o KC-390 descolou, regressando a Lisboa.

O empenho deste meio foi destacado pela PJ que, no comunicado, agradeceu a colaboração da Força Aérea Portuguesa, cujo apoio foi "crucial à montagem do dispositivo humano e logístico".

Na operação que decorreu em todo o país, participaram 2 Juízes de Instrução Criminal, 6 Magistrados do Ministério Público do DCIAP e 6 elementos do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da Procuradoria Geral da Republica, bem como 270 investigadores criminais e peritos da PJ.