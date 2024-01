No seguimento da sua política de expansão junto à população da Região, o Marítimo inaugurou, ao final da tarde desta quarta feira, mais uma Delegação, agora em Gaula.

A comitiva presente no Bar Cabouco, onde ficou a nova delegação da colectividade, foi chefiada por Carlos André Gomes, presidente do clube, pelo vice Jorge Freitas e ainda pelo presidente do Conselho Fiscal, Miguel Silva Gouveia. O capitão Edgar Costa igualmente incluiu a comitiva.