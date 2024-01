Andre Villas Boas vai rever protocolo com SuperDragões

André Villas-Boas, candidato à presidência no FC Porto- eleições estão agendadas para em Abril- prometeu rever protocolo com a claque SuperDragões. “Já falei sobre isso recentemente. Há um conjunto de tradições em relação aos GOA (Grupo Organizados de Adeptos), que todos os associados respeitam. No entanto, cabe-nos entender os processos e protocolos que estão associados aos Grupos Organizados de Adeptos neste momento e ver se há algo que seja desrespeitador dos restantes sócios. Só teremos esse aprofundar quando lá chegarmos e nos sentarmos com os próprios. Há associados e casas que se queixam de estrangulamento no acesso à bilhética do clube, por estarem consumidos pelos GOA. Cabe-nos perceber da melhor forma os associados, de forma clara e equitativa. Só poderemos cumprir quando lá chegarmos e tivermos completa noção dos protocolos assumidos com as claques e perceber porque é que há esse desentendimento com os restantes associados”, referiu em conferência de imprensa.