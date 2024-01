Aluna da Francisco Franco candidata ao Prémio Casa das Ciências 2024

Diana Carolina Sousa Santos é aluna do 11.º ano do curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco e é candidata ao Prémio Casa das Ciência 2024, anuncia a escola numa nota de imprensa.

"Depois de ver distinguida a sua ilustração 'Grylus bimaculatus De Geer' pela Casa das Ciências, EDULOG – Fundação Belmiro de Azevedo", a ilustração de Diana Santos "que, desde ontem, passou a integrar o Banco de Imagens da Casa das Ciências, foi desenvolvido no âmbito do projeto COLORUM 2024 'As potencialidade dos insetos nos ecossistemas', sob coordenação da professora Isabel Lucas".

De acordo com a Francisco Franco, a "Casa das Ciência disponibiliza, após avaliação científica e didática, mais de dois mil recursos educativos digitais de diversas categorias", sendo que a "ilustração da estudante da Francisco Franco pode ser vista neste endereço.