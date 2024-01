Escola Francisco com dois embaixadores na Rede Nacional Euroapprentices 2024

Os alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, Iara Góis e Tiago Gomes, foram seleccionados para integrar a Rede Nacional Euroapprentices 2024, na sequência da participação no III Encontro Nacional Euroapprentices, promovido pela Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação, realizado em Torres Vedras.

Graças ao trabalho na defesa dos valores do ideário do Projecto Europeu e na promoção do Programa Erasmus +, estes estudantes ‘da Francisco Franco’ fazem parte dos 20 embaixadores portugueses.

Neste momento têm um plano de acção regional para cumprir: sensibilizar os jovens para as vantagens dos programas Erasmus + e mobilizar na votação para as eleições para o Parlamento Europeu.

Os alunos foram acompanhados pela professora Sandra Freitas, que coordena a actividade na Escola Secundária de Francisco Franco, e contaram ainda com a colaboração do professor Jaime Freitas.