PPM pede demissão de Pedro Calado e suspensão dos cargos públicos de Albuquerque

A coordenação do PPM Madeira, após ter estado reunido ao longo do dia a acompanhar a mega operação que envolve o presidente da autarquia do Funchal e o presidente do Governo Regional, pede a demissão de Pedro Calado e entende que Miguel Albuquerque deve suspender todos os seus cargos públicos.

Afirma ainda que para o partido "não é novidade nenhuma o desfecho das investigações de hoje", uma vez que em 2021 já havia "previsto" que "um dia iriam acontecer".

Fomos na altura o único partido a pronunciarmo-nos sobre os alertas de corrupção na Madeira, através de um comunicado no dia 18 de Março de 2021, hoje foi a confirmação do que já tínhamos falado. PPM Madeira.

"O PPM que esteve atento a todas as notícias e desenvolvimentos e vem de novo reiterar todas as palavras ditas e pedimos mesmo a demissão do Sr. Presidente da Autarquia do Funchal, por motivos deste ter sido constituído arguido. Quanto à posição do Sr. Presidente do Governo Regional, entendemos que deve suspender todos os seus cargos públicos, conforme o fizemos no passado", refere o comunicado enviado esta noite à comunicação social.

"Neste momento, entendemos que o Sr. Presidente do Governo Regional não tem condições para continuar à frente dos destinos da Madeira", conclui.