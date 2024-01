Albuquerque não está arrependido de não ser candidato

Está arrependido não ter sido cabeça de lista nas legislativas? “Não!”. Pedro Coelho é garantia de um bom resultado? “É!”. Mesmo depois de ter conhecido a lista do PS-M? “Completamente”.

Três perguntas que mereceram resposta curta e rápida de Miguel Albuquerque quando confrontado esta manhã pelo DIÁRIO.

O líder do social-democratas reagia à margem de uma visita à conclusão da reabilitação do polidesportivo da escola secundária da Calheta ainda teve tempo para considerar que a lista socialista “é mais do mesmo e o PS não tem nada de novo para a Madeira”.

Albuquerque lembrou o “histórico” que na sua opinião expõe os socialistas num patamar em que votam contra propostas de desenvolvimento da Região dando exemplo o que aconteceu na votação do Orçamento de Estado.

Hoje, na edição impressa é revelada os candidatos socialistas encabeçada por Paulo Cafôfo, Miguel Iglésias, Sofia Canha.