Mesa-tenistas madeirenses com os olhos em Paris 2024

O Campeonato do Mundo de equipas vai ter lugar em Busan, na Coreia do Sul, entre os dias 16 e 25 de Fevereiro, com Portugal a estar representado pelas equipas masculina e feminina.

Para a equipa masculina o seleccionador Francisco Santos chamou os atletas Marcos Freitas (Pontoise-Cergy, França), João Geraldo (Les Loups D'Angers, França), Tiago Apolónia (ASV Grünwettersbach, Alemanha), João Monteiro (AD Galomar) e Diogo Carvalho (Sporting CP).

A selecção feminina será formada por Fu Yu (KTS ENEA SIARKOPOL Tarnobrzeg, Polónia), Shao Jieni Etival (Clairefontaine ASRTT, França), Inês Matos (CTM Mirandela) e Matilde Pinto (CTM Mirandela), atletas escolhidas pela treinadora Xie Juan.

A equipa masculina vai disputar o grupo 8, com o Egito, Roménia, Irão e Tailândia, e a feminina o grupo 6, com Hong Kong, Áustria, Austrália e Cazaquistão.

Os três primeiros classificados de cada grupo ficam apurados para a segunda fase do Mundial. Os primeiros para os oitavos de final e os 2.º e 3.º classificados para a ronda de 32.

O Mundial é a prova de qualificação das equipas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e são apuradas as equipas que atinjam os quartos de final (8). Os seis campeões continentais já têm garantida a qualificação, no caso masculino a China (Ásia), Austrália (Oceânia), Egito (África), Suécia (Europa), Brasil (América do Sul) e Canadá (América do Norte).

No sector feminino, já garantiram a presença a China, Austrália, Egito, Alemanha, Brasil e Estados Unidos. A França, como país organizador, também tem assegurada a presença no maior evento mundial e o 16.º país será o que tiver melhor ranking na lista de Março.

No caso de um dos países que disputar os quartos de final já tiver garantido o seu lugar em Paris, a quota será ocupada pela selecção ainda não qualificada melhor classificada no ranking mundial de Março.