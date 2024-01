Ainda agora o ano começou, e o Carnaval é já daqui a um mês…

E que tal um cruzeiro pelo Mediterrâneo num dos mais recentes navios da companhia Costa Cruzeiros onde poderá desfrutar da excelente gastronomia elaborado pelos chefs Ángel León, Bruno Barbieri y Hélène Darroze?

Esta viagem pela Espanha, Itália e França será feita a bordo do novíssimo Costa Smeralda, com partida de Barcelona no dia 13 de Fevereiro.

Durante 7 dias o itinerário passará por Palermo/Sicília, Civitavecchia/Roma, Savona, Marselha para terminar depois com o regresso a Barcelona.

Os preços começam nos 489€ por pessoa em camarote duplo interior, e incluem 7 dias/6 noites de cruzeiro, pensão completa nos restaurantes principais e buffet com possibilidade de escolha de pratos para dietas especiais, taxas portuárias e quota de serviço.

Não estão incluídas passagem aérea de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva à newsletter aqui.

Fotos: Roma - Foto de Spencer Davis na Unsplash; Barcelona - Foto de Mohammad Edris Afzali na Unsplash; Marselha - Foto de Kristin Snippe na Unsplash; Palermo - Foto de Who’s Denilo na Unsplash