Fiéis prestam homenagem ao padre Bernardino na Capela da Penha de França

No primeiro domingo após a morte do padre Bernardino Andrade, falecido a 18 de Janeiro, alguns fiéis decidiram prestar-lhe sentida homenagem, na Capela da Penha de França, no Funchal, onde o sacerdote costumava celebrar a eucaristia dominical, em inglês.

Natural na Ponta do Sol, Bernardino Correia de Andrade foi ordenado padre a 12 de Junho de 1965, em Moçambique, na Diocese de Quelimane. Viveu 9 anos naquele país africano, tendo depois partido para os Estados Unidos da América.

Passou a fazer parte da Diocese de Oakland, na Califórnia, onde exerceu o seu múnus durante 42 anos, continuando integrado nesta diocese apesar de ter residência na Madeira, desde 2006.

Como Capelão Hospitalar, ajudou doentes e movimentos a encontrarem caminhos concretos de actuação, como foi o Caso do Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga.

Conhecido pela sua tolerância e generosidade, bateu-se pela causa da pobreza, notabilizando-se pelo seu papel como fundador do projecto 'Gente Ajudando Gente', em 2010, que lhe valeu o epíteto de "pastor dos pobres".

A pobreza é um tabu (...). Ninguém escolhe ser drogado ou prostituta (…). Que as associações não comecem por julgar, comecem por amar Bernardino Andrade

Foi também um defensor de uma Igreja atenta aos problemas sociais:

"Quando nós rezamos devemos rezar com a bíblia numa mão e o jornal na outra. Trazer para dentro da igreja os problemas do mundo e levar a igreja para o mundo. Não é à parte, é misturada com o mundo", afirmou numa entrevista ao DIÁRIO em 2020.

O padre Bernardino Andrade faleceu na passada quinta-feira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, aos 86 anos. O funeral realizou-se ontem, na Igreja de Nossa Senhora da Luz, na sua terra natal, onde foi baptizado.