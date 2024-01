Vanda França regozija-se com regresso do Festival de Música da Madeira

Vanda França, presidente da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, que gere a Orquestra Clássica da Madeira (OCM), regozija-se como reactivar, neste ano de 2024, do Festival de Música da Madeira, um evento cultural que vai para a sua XXXVII edição, mas que, por razões relacionadas com cortes nos apoios por parte da União Europeia, teve a sua última edição em 2015.

Vanda França considerou ainda mais relevante o facto de este regresso do evento cultural acontecer no ano em que a OCM completa 60 anos de vida, aproveitando para destacar as diversas entidades e empresas que, através do seu apoio e patrocínio, contribuem para a realização desta edição do festival.

A conferência de imprensa de apresentação do evento, realizou-se esta tarde no Museu de Fotografia da Madeira ‘Atelier Vicente’s’.