França tem todos os trunfos para ter sucesso

O Presidente de França, Emmanuel Macron, disse hoje à noite que o país tem "todos os trunfos para ter sucesso", adotando um tom otimista e determinado para fazer face às crises globais.

"Estou convencido de que temos todos os trunfos para ter sucesso", adiantou o chefe de Estado francês em conferência de imprensa.

Também expressou a crença de que as gerações mais novas vão viver melhor no futuro do que atualmente.

"Os nossos filhos viverão melhor amanhã do que vivemos hoje", salientou.

Macron analisou de forma abrangente os desafios que França enfrenta, tentando revigorar a sua Presidência após uma série de duras batalhas internas, nomeadamente sobre a idade da reforma e a imigração.

Sobre o novo governo, o Presidente da República francês afirmou que espera que mostre "ousadia, eficiência e ação".

Na passada sexta-feira, Macron reuniu o primeiro Conselho de Ministros do seu novo governo, um dia após tê-lo nomeado, e exigiu-lhe "resultados, solidariedade e velocidade".

Segundo alguns participantes na reunião do executivo -- o mais pequeno dos últimos anos, com apenas 11 elementos, além do primeiro-ministro, Gabriel Attal, e do próprio Presidente -, Macron disse esperar um governo de ação.

Com este governo de elevado perfil político, em comparação com o anterior, que era mais técnico, Macron pretende reconquistar a opinião pública, para recuperar dos mais baixos níveis de popularidade que já registou.

O primeiro barómetro para avaliar isso serão as eleições europeias de junho próximo, cujas sondagens são lideradas pela extrema-direita, a seis meses de distância.

Assim começou um novo capítulo do mandato de Macron que, no discurso de Ano Novo, prometeu dar um novo impulso à sua política.