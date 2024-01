FPF disponibiliza um milhão de euros para ajudar clubes com seguros desportivos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai disponibilizar uma linha de apoio de mais de um milhão de euros aos clubes, face ao aumento dos preços dos seguros, segundo fonte da FPF.

O aumento do seguro desportivo tem 'pesado' nos clubes não profissionais, que aqui terão uma verba que será distribuída pelas 22 associações distritais de futebol.

A medida foi aprovada em assembleia geral da federação, em outubro de 2023.

Na prática, as associações distritais vão distribuir as verbas recebidas pelos clubes de acordo com o número de federados, nos escalões etários compreendidos entre sub-7 e sub-19.