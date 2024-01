Equipa de Boccia do Sporting Clube Santacruzense a caminho do continente

A equipa de Boccia do Sporting Clube Santacruzense já seguiu viagem para o continente, onde vai participar este fim-de-semana no campeonato para o apuramento da zona Centro, Sul e Ilhas. A ida sofreu um atraso de cerca de três horas devido a questões meteorológicas que afectaram o funcionamento do aeroporto da Madeira.

A prova vai decorrer no Pavilhão Desportivo Municipal da Encosta do Sol, em Soure, onde a equipa verde preta estará representada por quatro atletas: Francisco Gouveia (1ª Divisão) e Pedro Velosa (2ª Divisão) competem ambos na classe BC1, Pedro Martins na classe BC2 (2ª Divisão) e Inês Fernandes na classe BC5 (2ª Divisão).

Além do treinador Jorge Fernandes, da comitiva fazem ainda parte como parceiros de competição Ana Alves e Nélio Velosa e como técnicos assistentes desportivos Aníbal Fernandes e Agostinho Martins