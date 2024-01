Paulo Cafôfo destaca "competência, diversidade e equilíbrio" da lista às Legislativas Nacionais

Paulo Cafôfo, presidente dos socialistas madeirenses, destacou hoje "a competência, a diversidade e o equilíbrio" da lista que o Partido Socialista apresenta às eleições para a Assembleia da República pelo círculo da Madeira.

As declarações foram produzidas durante uma visita ao Mercado Municipal do Funchal, no âmbito de um conjunto de iniciativas em que Paulo Cafôfo pretende auscultar os madeirenses.

"A maior qualidade de um político é saber ouvir, perceber o que preocupa a nossa população, calçar os seus sapatos e caminhar ao seu lado. Porque só quando nos pomos no ugar dos outros, é que sentimos aquilo que é necessário e aquilo que podemos fazer para mudar a vida dos outros e fazer a diferença", declarou.

O presidente do PS-Madeira considera que "esta é uma característica do trabalho que o Partido Socialista faz ao longo de todo o ano, com um outro objectivo nesta fase, tendo em conta as Eleições Legislativas Nacionais de 10 de Março". Garantia igualmente que "o PS está preparado" para enfrentar o desfio eleitoral.

Temos uma liderança robustecida, com a maior votação de sempre, vimos de um congresso muito participado, em que o nosso secretário-geral, Pedro Nuno Santos fez questão de vir cá e dar um apoio ao PS-Madeira, um congresso em que a moção que apresentei, intitulada 'Madeira, a Nossa Causa', foi aprovada por unanimidade e tivemos agora uma comissão política que aprovou, por voto secreto e também por unanimidade, o que julgo nunca tinha acontecido, a lista de candidatos à Assembleia da República do PS-Madeira. Isto significa que temos uma liderança forte, um partido organizado, que está coeso e mobilizado para as batalhas que temos de enfrentar, a primeira das quais é já dia 10 de Março

Paulo Cafôfo afirmou ainda que "este é um projecto para quatro anos com o objectivo de conquistar o Governo da Região, mas até lã há um longo, que percurso".

"Uma grande parte dos assuntos que mais influenciarão o futuro da Madeira serão discutidos na Assembleia da República. Daí a importância de apresentar uma lista que é um valor seguro para os madeirenses e porto-santenses, porque temos um misto de pessoas com experiência política, com capacidade de intervenção, mas também com juventude, irreverência e algum ativismo. Vamos dar o contributo para que Portugal não ande para trás e para que a Madeira ande para a frente", insistiu.

Sobre as perspectivas em termos eleitorais, o cabeça de lista e presidente do PS-Madeira afirma estar "confiante num bom resultado", apesar do contexto ser "muito diferente" do das eleições legislativas de há dois anos, com a demissão de um governo de maioria absoluta que traz "naturais dificuldades acrescidas" ao Partido Socialista, registando ainda "o grande crescimento que se verifica um pouco por todo o mundo, mas especialmente na Europa, de movimentos de extrema-direita, xenófobos e populistas".