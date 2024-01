Avançado búlgaro Preslav Borukov apontado ao Marítimo

O avançado Preslav Borukov, internacional búlgaro, deve ser o próximo reforço do Marítimo, embora não tenha sido ainda oficializado. De acordo com a imprensa desportiva da Bulgária, o negócio é dado como fechado e o jogador é esperado na Madeira para assinar contrato de dois anos e meio. É internacional e recentemente marcou presença em dois jogos da selecção: a 14 de Outubro diante da Lituânia e a 19 de Novembro, frente à Sérvia.

Preslav Borukov, 23 anos, chega do Arda Kardzhali, clube da principal divisão búlgara, pelo qual marcou seis golos e fez duas assistências nos 20 jogos em que marcou presença no decorrer desta temporada.

O campeonato da Bulgária sofre uma paragem no Inverno. Assim, o último jogo de Preslav Borukov foi a 14 de Dezembro, diante do CSKA 1948. O Arda Kardzhali, clube do qual chega o jogador, ocupa o 7.º lugar da principal liga búlgara.

Esta será, então, a terceira experiência de Preslav Borukov fora da Bulgária, depois de ter representado os ingleses do Sheffield Wednesday no último ano de júnior e primeiro de sénior. Jogou ainda nos húngaros do Zalaegerszeg, em 2021/2022, antes de regressar ao país natal.