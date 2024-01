Marítimo volta a conquistar 'Prémio Assistências' na II Liga

O Club Sport Marítimo voltou a ser premiado pela Liga Portugal como a colectividade que mais adeptos levou ao seu estádio durante os últimos jogos da Liga Sabseg (II Liga).

Segundo nota ontem publicada no site oficial da Liga Portugal o Estádio do Marítimo teve uma taxa de ocupação média de 72,18% entre as jornadas 13 e 16 da competição.

"Pela segunda vez na presente época, o Marítimo arrecadou o Prémio Assistências da Liga Portugal SABSEG, registando taxa de ocupação média de 72,28 por cento nas duas partidas disputadas na condição de visitado, entre as jornadas 13 a 16.", pode ler-se na noticia publica na página oficial da Lga Portugal

"No período em avaliação, o recinto do emblema insular acolheu os jogos com Länk Vilaverdense (4-0) e FC Penafiel (0-0), que contaram com total de 15.251 espectadores (média de 7.626)."

De referir que o CD Mafra acabou por ter a segunda melhor taxa de ocupação média, com 62,23 %, enquanto a fechar o pódio ficou o CD Feirense, com o clube a ter uma taxa de ocupação média de 46,69% no seu recinto, o Estádio Marcolino Castro.

Verde-rubros lideram ranking absoluta de assistências na II Liga

Ainda segundo dados da Liga de Portugal o Marítimo lidera também o ranking absoluto da competição, após 16 jornadas, com 70,16% de média na taxa de ocupação.

Refira-se que o Prémio Assistências Liga Portugal SABSEG distingue as Sociedades Desportivas com melhor taxa média de ocupação dos estádios, a cada quatro jornadas, com um mínimo de dois desafios disputados na condição de visitado.