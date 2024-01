Marítimo distinguido pela Liga BPI

O Marítimo foi distinguido com três prémio da Liga BPI referente ao mês de Novembro de 2023. Assim, a equipa técnica, chefiada por Albano Oliveira, foi eleita a melhor tendo em conta o seu desempenho nas jornadas da prova disputadas durante esse período, enquanto a internacional Telma Encarnação, foi a vencedora do prémio Jogadora do Mês da Liga BPI de Novembro, galardão atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol. Refira-se ainda que a FPP atribuiu o Prémio Comunicação da Liga BPI ao clube verde-rubro, pela promoção da criatividade comunicacional relacionada com os valores da competição.

Os prémios foram entregues nesta quita-feira por Ana Teixeira, embaixadora da Liga BPI, que referiu ter sido a primeira vez que um clube recebeu três prémios no mesmo mês.