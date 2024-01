Ibrahima Guirassy é reforço do Marítimo

O Marítimo anunciou há instante o seu primeiro reforço do 'mercado de Inverno'

Trata-se de Ibrahima Guirassy, que curiosamente esteve já hoje no Estádio do Marítimo a assistir ao encontro da sua nova equipa diante do Académico de Viseu, e onde os insulares empataram a uma bola.

"O médio, de 25 anos, vai vestir a camisola verde-rubra depois de duas épocas ao serviço da UD Oliveirense, onde, de resto, foi peça determinante no conjunto de Oliveira de Azeméis", anunciou o clube no seu site oficial.

"Ibrahima junta-se à Família Maritimista para ser mais uma opção válida para Fábio Pereira com o objetivo de ajudar o CS Marítimo na presente temporada.

Bem-vindo, Ibrahima", pode ler-se ainda no comunicado divulgado.