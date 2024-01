Marítimo empata em casa com Académico de Viseu (1-1)

O Marítimo empatou 1-1 com o Académico de Viseu , em jogo da 17.ª jornada da II Liga, disputado esta tarde no Estádio do Marítimo.

André Clóvis, aos 39 minutos, colocou os viseenses em vantagem, tendo na segunda parte, aos 78 minutos, Lucas Silva, na transformação de um livre directo, empatado a partida. Isto numa altura em que o Académico de Viseu jogava já com menos um elemento, por expulsão por duplo cartão amarelo de Samba Koné (75).

Com este resultado, o Marítimo passou a somar 28 pontos, ganhando, ainda assim, um ponto ao líder AVS (34 pontos), que perdeu hoje em Tondela por 3-1.