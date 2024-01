Henrique Serpa é medalha de bronze no Open Internacional de Cadetes de judo

O jovem judoca Henrique Serpa alcançou a medalha de bronze no passado sábado, no Open Internacional de Cadetes Mestre António Morais, que decorreu na cidade de Castelo Branco.

De referir que o Clube Naval do Funchal esteve presente com três atletas: Henrique Serpa, Matias Castro e Dinis Barata.

Ver Galeria

No caso do atleta Henrique Serpa, este "conquistou o 3.º lugar na categoria de −73 kg após 4 combates onde venceu três, enquanto "o seu colega de equipa, Matias Castro, ficou em 5.º lugar após 4 combates com 2 vitórias" e "Dinis Barata na categoria de −60 kg foi derrotado nos seus 2 primeiros combates", resume o CNF em nota de imprensa.