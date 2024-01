Saiba que números marcaram esta terça-feira na Madeira

O segundo dia de 2024 fica marcado pelo nascimento do primeiro bebé do ano. A criança nasceu na madrugada desta terça-feira, quando o relógio marcava 1h33, e vai receber um cheque-prenda no valor de 250 euros. Mas há mais números a marcar o dia, na Madeira.

Por exemplo, nos primeiros dois dias do ano mais de 1.500 pessoas deram entrada nos quatro complexos balneares da Frente MarFunchal, - Barreirinha, Lido, Ponta Gorda e Doca do Cavacas.

O dia de hoje ficou, igualmente, marcado pelo anúncio feito pelo JPP, que vai requerer à 3ª Comissão Especializada de Ambiente Clima e Recursos Humanos uma audição parlamentar a quatro entidades ligadas directa ou indirectamente ao projecto do teleférico do Curral das Freiras.

Notamos, ainda, que os três navios de cruzeiro que esta terça-feira ocupavam o Porto do Funchal trouxeram à Região 8.108 pessoas.