Ano arranca com mais de 1.500 pessoas nos complexos balneares da Frente MarFunchal

Nos primeiros dois dias do ano mais de 1.500 pessoas deram entrada nos quatro complexos balneares da Frente MarFunchal, - Barreirinha, Lido, Ponta Gorda e Doca do Cavacas.

O número traduz o bom tempo que se faz sentir na capital madeirense nesta altura do ano, com a mínima a atingir os 17 ºC e a máxima 23. A água do mar ronda os 20/21 ºC, temperatura bem convidativa para o Inverno.

Ao DIÁRIO, a administradora da Frente Marfunchal, Marília Andrade, aponta que as entradas registadas nos complexos balneares representam "um bom número para esta altura do ano".

Ontem, cerca de 500 pessoas participaram no primeiro mergulho do Ano Novo no Lido, um evento solidário cujo valor dos ingressos (3 euros por pessoa) reverterão a favor da Associação Acreditar.

Foto Frente MarFunchal

A maior praia da cidade do Funchal, a Praia Formosa, que por sinal é de acesso público, também tem registado um movimento considerável nos últimos dias, com milhares de locais e turistas a desfrutar do acesso ao mar com 2 quilómetros de extensão.

Imagens captadas pelo jornalista Orlando Drumond mostram a afluência nesta manhã: