2024 arranca com mais de 20 toneladas de explosivos

O espectáculo de fogo-de-artifício da passagem de ano da Região Autónoma da Madeira é considerado um dos eventos pirotécnicos mais grandiosos do Mundo. Este ano serão utilizadas mais de 20 toneladas de explosivos em cerca de 98 mil peças.

As comemorações do fim de 2023 terão início ainda antes das 12 baladas. Aos 20 minutos para as 00 horas de 1 de Janeiro de 2024, o céu será ‘aquecido’ com uma pequena demonstração das mais de 20 toneladas de pirotecnia que vão abrir o Ano Novo. O fogo em forma de contagem decrescente será ‘harmonizado’ com audiovisuais. À pirotecnia juntam-se elementos luminosos inovadores que prometem proporcionar momentos únicos na despedida deste ano.

Ao todo serão utilizados 20.222 quilos de material explosivo, distribuídos por 97.500 peças pirotécnicas, para materializar um projecto denominado ‘Madeira, Ex-líbris do Atlântico’, revela, ao DIÁRIO, Carlos Macedo, o administrador da Macedo’s Pirotecnia, empresa privada que pela vigésima vez estará a cargo do evento de Fim de Ano da Madeira.

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, investiu mais de 1,1 milhão de euros para o espectáculo pirotécnico.

Temos preparado um espectáculo pirotécnico sobre o tema ‘Madeira, Ex-líbris do Atlântico’ em homenagem à localização geográfica, à cultura, às paisagens, à biodiversidade, à própria gastronomia do arquipélago madeirense e até à hospitalidade calorosa dos madeirenses. Carlos Macedo

Às 00 horas de 2024, o fogo-de-artifício será lançado a partir de 59 postos, 57 distribuídos pelo concelho do Funchal e dois pelo Porto Santo. O espectáculo de fogo de diversas cores vai irromper desde três zonas da capital madeirense, desde o mar ao anfiteatro (ver imagem).

Mapa dos postos de lançamento do fogo-de-artifício

Para a edição deste ano estão previstos 8 minutos de fogo-de-artifício com um final apoteótico de 40 segundos, quase o dobro dos habituais 25 segundos.

Carlos Macedo não tem "grandes dúvidas" de que este será "o melhor espectáculo do Mundo", mesmo que considere impossível bater o recorde do maior espectáculo de fogo-de-artifício do mundo, um título dominado pelos Emirados Árabes Unidos.

A apoteose final é sempre muito esperada e acarinhada pelos madeirenses por isso vamos colocar um final mais extenso, para permitir mais entusiasmo. Carlos Macedo

Envolvidos na organização do evento estão 380 profissionais, 94 dos quais pirotécnicos, revela o representante máximo da empresa nortenha.

Todo o espectáculo será difundido para todo o Mundo através das redes sociais e da televisão, com recurso à tecnologia livestreaming que fará a divulgação em directo do momento alto das festas da Madeira.

Confira a localização dos postos de lançamento do fogo-de-artifício:

1 - ANFITEATRO DO FUNCHAL- 27 Postos

1.1 - Fortim do Lido - patamar inferior

1.2 - Complexo Balnear da Ponta Gorda

1.3 - Praia Formosa - Promenade

1.4 - Regimento de Guarnição N.º 3 (Campo de Futebol)

1.5 - Jardim do Amparo - extremo Norte

1.6 - Terreno a Sul da igreja de S. Martinho

1.7 - Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da Madeira - Pico do Buxo

1.8 - Parque de estacionamento à saída da via rápida - acesso ao Caminho do Pilar

1.9 - Rua Dr. Fernando J. M. D'Almeida Couto, Norte do viaduto da via rápida, sentido descendente

1.10 - Rua Dr. Fernando J. M. D'Almeida Couto, parque de estacionamento no sentido ascendente

1.11 - Terreno do estacionamento em terra junto ao Tecnopolo

1.12 - Quinta da Universidade da Madeira em São Roque

1.13 -Zona do Imaculado Coração de Maria - Caminho dos Saltos

1.14 -Zona da Quinta da Palmeira

1.15 - Via rápida: Separador sobre o Caminho do Comboio

1.16 - Via rápida: Jardim norte do nó distribuidor da Rua Pestana Júnior

1.17 - Parque estacionamento sob o viaduto da estrada Luso-Brasileira

1.18 - Relvado interior do Jardim Botânico

1.19 - Caminho da Casa Velha

1.20 - Estacionamento do Centro de inspecções

1.21 - Terreno sobranceiro à via rápida, entre o Km 20.2 e 20.3, faixa norte

1.22 - Estrada da Camacha

1.23 - Via rápida: terreno ao Km 21 faixa norte, no sentido Machico - Funchal

1.24-Via rápida: terreno ao Km 21.3 faixa sul, no sentido Funchal- Machico

1.25 - Miradouro do Pináculo

1.26 - Terreno junto ao arruamento da Urbanização Bairro São Gonçalo, depois do Polidesportivo de São Gonçalo

1.27 - Complexo Balnear da Barreirinha

2 - FRENTE MAR DO FUNCHAL - 25 Postos

2.1 a 2.25 - Entre a extremidade oeste do Cais 8 do Porto do Funchal até aos pontões da Praia do Almirante Reis

3 - MAR - 5 Postos

2.1 a 3.3 - Baía do Funchal, a Sul do Molhe da Pontinha

3.4 a 3.5 – Baía do Funchal, entre o Cais e o Lazareto

4 - ILHA DO PORTO SANTO - 2 Postos

4.1 - Miradouro da Portela

4.2 - Cais do Porto Santo, extremidade Sul do cais velho.