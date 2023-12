Segunda volta da I Liga arranca no Minho com Sporting e Braga

A segunda volta da I Liga de futebol arranca em 18 de janeiro de 2024 com o Sporting de Braga a visitar o campo do Famalicão, seguido de uma deslocação do líder Sporting a Vizela, na 18.ª jornada.

Por causa da 'final four' da Taça da Liga, que vai decorrer de entre 23 e 27 de janeiro, em Leiria, a segunda volta do campeonato começa numa quinta-feira, com o Braga a defrontar fora o Famalicão, às 18:45, seguido do duelo Vizela-Sporting, às 20:45, em dois disputados na região minhota.

Na sexta-feira, é a vez do campeão Benfica receber o Boavista, no único encontro agendado para esse dia.

Depois de Sporting, Sporting de Braga e Benfica, o Estoril é o último dos semifinalistas da Taça da Liga a entrar em ação, defrontando no sábado o Arouca, na Amoreira.

Nesse mesmo dia, o FC Porto mede forças com o Moreirense, no Dragão.

Programa da 18.ª jornada:

- Quinta-feira, 18 de janeiro

Famalicão -- Sporting de Braga, 18:45

Vizela -- Sporting, 20:45

- Sexta-feira, 19 de janeiro

Benfica -- Boavista, 20:15

- Sábado, 20 de janeiro

Estoril Praia -- Arouca, 15:30

Casa Pia -- Farense, 18:00

FC Porto -- Moreirense, 20:30

- Domingo, 21 de janeiro

Portimonense -- Gil Vicente, 15:00

Desportivo de Chaves -- Rio Ave, 18:00

Vitória de Guimarães -- Estrela Amadora, 20:30