Marítimo termina o ano com empate a zero frente ao Penafiel

O Marítimo empatou a zero com o Penafiel, em jogo da II Liga disputado esta tarde, no estádio dos Barreiros. Com este resultado, os verde-rubros somam 26 pontos e ficam no 4.º lugar da classificação. Foi a última partida de 2023 para a equipa madeirense.

O Marítimo protagonizou uma entrada dominadora, dispondo de três oportunidades de golo antes dos primeiros 15 minutos, com Fábio China a fazer a bola sair ligeiramente por cima a barra, tendo os remates de Lucas Silva e Bruno Xadas colocado o guardião Pedro Silva em evidência. O Penafiel criou a primeira situação de perigo aos 26, na sequência de uma reposição de bola, que, após alívio, ficou em Alírio Santos, que, ao segundo poste, completamente livre de marcação e em desequilíbrio, acertou no poste. Em cima dos 45, os caseiros reclamaram grande penalidade, após José Bica ter aparentemente sido empurrado por Rúben na grande área, mas o árbitro Iancu Vasilica não partilhou da mesma visão e mandou seguir o jogo.

Na etapa complementar, os 'verde rubros' continuaram a dar calafrios à defesa duriense, com Marcos Silva, aos 57, e, José Bica aos 73, a apostarem no remate de longe, ambos com o mesmo desfecho, a sair ao lado da baliza. O Penafiel teve a oportunidade de desbloquear o marcador, após Reko levar a melhor sobre René Santos e aparecer com bola na 'cara' de Amir, que segurou o empate.

FICHA DE JOGO

Marítimo - Penafiel, 0-0.

Equipas:

- Marítimo: Amir Abedzadeh, Tomás Domingos (Carlos Parente, 85), René Santos, Matheus Costa, Fábio China (Vítor Costa, 85), Marcos Silva, Noah (João Tavares, 71), Bruno Xadas (Francis Cann, 64), Lucas Silva, José Bica e Higor Platiny (Igor Julião, 85).

(Suplentes: Samú Silva, Igor Julião, Zainadine, João Tavares, Edgar Costa, Carlos Parente, Bernardo Gomes, Francis Cann e Vítor Costa.

Treinador: Fábio Pereira.

- Penafiel: Pedro Silva, Rúben Freitas (Miguel Maga, 76), Diogo Brito (André Silva, 84), Rúben, João Miguel, Reko, Filipe Cardoso, João Oliveira (João Silva, 84), Leandro Teixeira, Robinho (Edu Pinheiro, 90) e Adílio Santos (Chico Teixeira, 76).

(Suplentes: Manuel Baldé, Suker, Edu Pinheiro, João Silva, Gabriel Barbosa, Chico Teixeira, André Silva, Miguel Maga e Vieira).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucas Silva (61), Fábio Pereira (62), João Oliveira (67), Leandro Teixeira (78), Tomás Domingos (81), Carlos Parente (90+3) e Reko (90+5).

Assistência: 8.374 espetadores.