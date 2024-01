Ataque ucraniano a Donetsk na noite de Ano Novo matou 4 pessoas e feriu 13

Um ataque das forças ucranianas à cidade de Donetsk, no leste do país e que é controlada pela Rússia, durante a noite de Ano Novo causou quatro mortos e 13 feridos, incluindo jornalistas, noticia hoje a agência France Presse (AFP).

Segundo aquela agência de notícias, que cita autoridades locais russas, as forças ucranianas encetaram um ataque sem "qualquer sentido militar" ao centro daquele reduto pró-russo com bombas de fragmentação

"O objetivo do inimigo era causar o máximo de danos possível à população civil", afirmou o chefe da "República" de Donestsk, Pushilin, na rede Telegram, citado pela AFP.

De acordo com os serviços de emergência citados pela agência noticiosa russa TASS, um jornalista estava entre os mortos e outro ficou ferido.

Donetsk, uma importante cidade no leste da Ucrânia, ficou sob o controlo dos separatistas pró-russos liderados por Moscovo em 2014 e, desde então, tem sido regularmente bombardeada pelo exército ucraniano.

Os ataques ucranianos também danificaram uma escola, blocos de apartamentos, uma loja, um centro comercial e outros edifícios, disse o Comité de Investigação russo no Telegram, refere a AFP.

A Ucrânia, por seu lado, afirmou ter enfrentado um ataque "recorde" de 90 drones russos na véspera de Ano Novo, que visaram várias cidades, incluindo Odessa (sul) e Lviv (oeste), e que mataram pelo menos uma pessoa.

Moscovo e Kiev têm assistido a uma escalada de violência nos últimos dias, com um ataque sem precedentes em Belgorod, na Rússia, que matou 24 pessoas no sábado, após um ataque com mísseis na Ucrânia na sexta-feira, descrito por Kiev como "maciço", que matou cerca de 40 pessoas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que Moscovo iria "intensificar" os seus ataques a alvos militares em retaliação pelo bombardeamento ucraniano de Belgorod.