Calendário definido para os sub-17 do Nacional

Decorreu hoje, na Cidade do Futebol, o sorteio da 2.ª fase do Campeonato Nacional da II Divisão em Sub-17, para a Fase de Subida, que contará com a participação do Nacional.

Inserida na Série Norte, a equipa do Nacional vai medir forças com o Salgueiros, FC Porto B, AD Barroselas, SC Braga B e AD Sanjoanense.

Na 1ª jornada, a 28 de Janeiro, o Nacional receber o Salgueiros, no Cristiano Ronaldo Campus Futebol. Na 2.ª jornada será a vez da formação alvinegra visitar o recinto do Braga B.

Eis o sorteio completo

1.ª jornada | 28 Janeiro: CD Nacional vs SC Salgueiros

2.ª jornada | 3 Fevereiro: SC Braga B vs CD Nacional

3.ª jornada | 18 Fevereiro: CD Nacional vs FC Porto B

4.ª jornada | 25 Fevereiro: AD Sanjoanense vs CD Nacional

5.ª jornada | 3 Março: CD Nacional vs AD Barroselas

6.ª jornada | 10 Março: SC Salgueiros vs CD Nacional

7.ª jornada | 17 Março: CD Nacional vs SC Braga B

8.ª jornada | 14 Abril: FC Porto B vs CD Nacional

9.ª jornada | 21 Abril: CD Nacional vs AD Sanjoanense

10.ª jornada | 28 Abril: AD Barroselas vs CD Nacional

O primeiro classificado desta fase irá garantir um lugar na I Divisão Nacional de Sub-17, na época 2024/2025.