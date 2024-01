Nacional com seis alterações para o jogo com o Mafra

Mafra e Nacional medem forças a partir das 18h45 no Estádio Municipal de Mafra, numa partida da 17.ª jornada e última da primeira volta da Liga SAbseg (II Liga).

Neste encontro o técnico dos alvinegros, Tiago Margarido, voltou a mexer na equipa inicial, em relação ao jogo da passada quinta-feira com o Santa Clara, onde os madeirense seriam eliminados da Taça de Portugal, nas marcações de grande penalidades.

São seis as alterações feitas no onze do conjunto insular. Lucas França está de volta à baliza por troca dom Rui Encarnação, enquanto na defesa entram João Aurélio, Ulisses e José Gomes para os lugares de Diga Almeida, Francisco Gonçalves e André Martins Sousa. Já no meio campo Luís Esteves de Carlos Daniel estão de regresso por troca com Jota e André Sousa.

A formação alvinegra irá alinhar com: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Wilson, Paulo Vitor, José Gomes, Vladan Danilovic, Luís Esteves, Carlos Daniel, Gustavo da Silva , Dudu e Jesús Ramírez.

Quanto ao Mafra irá apresentar o seguinte onze: Elías Ólafsson, Ousmane Diao, João Goulart, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Andreas Hansen , Pedro Bravo, Mário Balbúrdia, Miguel Sousa, Lucas Gabriel.

À entrada para este encontro o Nacional ocupa o terceiro lugar com 33 pontos, mas menos um jogo, estando atrás do AVS que é segundo com 34, enquanto o Santa Clara lidera com 36.

Já o Mafra é oitavo com 24 pontos e também somando menos um jogo.