Nacional com cinco alterações para o jogo com o Santa Clara

Santa Clara e Nacional mede forças daqui a pouco, pelas 18 horas, no Estádio São Miguel naquele que é o penúltimo jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Em mais um dérbi insular, o treinador dos alvinegros, Tiago Margarido procedeu a cinco alterações em relação ao jogo do passado domingo diante do Tondela a contar para a 16.ª jornada da II Liga, e onde se registou um empate a uma bola.

No onze que irá entrar em campo, destaque para a estreia do reforço de Inverno, Diga Almeida para o lugar João Aurélio. Rui Encarnação será o guarda-redes por troca com Lucas França, enquanto na defesa o madeirense Francisco Gonçalves dá lugar a Ulisses. Já no meio-campo Jota ‘substitui’ Luís Esteves, enquanto no sector ofensivo Dudu volta a ser titular por troca com Rúben Macedo.

Eis o onze dos alvinegros: Rui Encarnação, Diga, Paulo Vítor, Francisco Gonçalves, André M. Sousa, Danilovic, Jota, André Sousa Chucho, Gustavo e Dudu.

Já a formação do Santa Clara irá apresentar a seguinte equipa inicial: Marcos Diaz, Calila, Velazquez, Pacheco, Sidney, MT, Serginho, Semedo, Vinicius, Ricardinho, Safira.