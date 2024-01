Nacional afastado da Taça de Portugal na 'lotaria' dos penáltis

O CD Nacional perdeu, hoje, nos Açores, com Santa Clara e foi eliminado da Taça de Portugal.

As duas equipas chegaram ao final do tempo regulamentar empatadas (0-0), pelo que foi necessário jogar um prolongamento. O Santa Clara marcou primeiro, pelo brasileiro Klinsman e o Nacional conseguiu empatar, já no último minuto (120), por Dudu, na conversão de uma grande penalidade.

No desempate por penáltis, a equipa açoriana não falhou nenhum e venceu por 4-2.

Com a eliminação do Nacional, deixa de haver equipas madeirenses na Taça de Portugal.