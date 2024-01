No período antes da ordem do dia, o socialista Rui Caetano virou as atenções para as eleições Legislativas de 10 de Março e deixou um apelo aos madeirenses, em que lembrou os problemas causadas pelos governos de direita à Região Autónoma da Madeira. A falta de solidariedade não pode ser esquecida, alertou, dizendo ainda que neste acto eleitoral os portugueses não podem “cair na armadilha dos populismos”.

Os governos do PSD e do CDS nunca cumpriram com as transferências para a Madeira, apontou. “Quantos projectos de interesse comum foram aprovadas para a Madeira? Zero”, exemplificou, dando também nota das transferências da Santa Casa que nunca chegavam à Região.

Nos pedidos de esclarecimento, vindos da sua bancada, Jacinto Serrão apontou o dedo aos falsos autonomistas. Avelino Conceição acusou ainda o PSD nacional de estar desejoso de "casar com o Chega" para chegar ao poder. Falou de um golpe infligido pelo Presidente da República ao convocar novas eleições, tudo para satisfazer a "ânsia da direita". Gonçalo Aguiar lembrou os "tempos de austeridade" e disse que, com o Governo do PS na República, o país assistiu a grandes desenvolvimentos.

Do PCP, Ricardo Lume disse não querer governos de direita, mas observou que foi o governo do PS a desperdiçar uma maioria parlamentar, obtida, apontou ainda, também à "custa da chantagem feita aos portugueses".

Rui Caetano garantiu, no final, que a vitória do PS vai permitir "desenvolver o país" como tem sido feito.