Turista britânica processa easyJet após queda em hotel na Madeira

Uma turística britânica está a processar a operadora turística EasyJet após ter sofrido uma queda na piscina de um hotel da ilha da Madeira.

Segundo noticia o jornal britânico The Mirror, a mulher, de 61 anos, encontrava-se de férias na Região com o seu marido num regime de pensão completa, com a reserva de alojamento a ser feita através da operadora. Num dos dias, Pauline Taylor decidiu experimentar as aulas de hidroginástica na piscina interior do spa do hotel mas depois, de terminar a sessão, terá escorregado nos ladrilhos da piscina e fruto da queda sofreu ferimentos graves, nomeadamente a fractura da órbita ocular, da maçã do rosto e de um pulso.

"Os ladrilhos eram pretos e brilhantes, e estavam cheios de água. Joguei os meus chinelos no chão para colocar os pés e a próxima coisa que sei é que estou no chão e há sangue escorrendo do meu rosto e o meu braço está com dor. Eu caí para o lado esquerdo e devo ter estendido a mão para segurar a queda. Realmente não me lembro de nada porque foi tão repentino. Sabia que havia algo errado com meu olho porque a minha visão estava toda irregular. Não conseguia levantar-me do chão e, por isso, apercebi-me que algo de errado se passava", explica em declarações prestadas ao The Mirror, onde também menciona que apesar de ter ficado atordoada com a queda, não chegou a desmaiar.

Depois de ter sido levada para as urgências na Madeira, a britânica quando regressou ao seu país necessitou de mais cuidados médicos, inclusive teve que ser submetida a uma cirurgia reconstrutiva no rosto e utilizar uma placa de metal no braço onde sofreu a fractura do pulso.

"Não consegui trabalhar e não queria sair porque o meu rosto estava muito inchado. Passei todos os meses de Verão em casa. Não tenho a mesma mobilidade que tinha antes e ainda estou com muita dor. Achamos que agora tenho osteoartrite por causa do acidente", afirmou.

Nesse sentido, a mulher explica que está agora a processar a operadora turística EasyJet para que a mesma "assuma a responsabilidade" dos acontecimentos. "Queremos apenas evitar que isto aconteça a outra pessoa. Não queremos que mais ninguém sofra o mesmo", frisou ao jornal britânico.