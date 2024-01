Bombeiros apagam incêndio em casa não habitada na Ponta do Sol

Um pequeno incêndio numa casa não habitada no Caminho do Jangão, na Ponta do Sol, mobilizou esta madrugada os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O alerta foi dado para o quartel pelas 5h45 e a corporação mobilizou uma viatura pesada com 5 elementos de plantão que, rapidamente resolveram a situação.

O fogo terá tido início numa cozinha ao lado da casa, tendo esta parte do imóvel ficado parcial ou totalmente destruído.