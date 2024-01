JPP vai continuar a “desmontar as verdades inconvenientes” do Governo Regional

“Como é que é possível que um agricultor receba agora menos que recebia em 2006?” “Como é que se explica que os agricultores da Madeira continuem a receber uma miséria?” As questões foram deixadas esta manhã pelo parlamentar do JPP que acusou a empresa GESBA de continuar, com o aval do Governo Regional, a prejudicar os agricultores.

“Foram os papelinhos do JPP que trouxeram estes números à esfera pública”, disse ainda, lembrando que o seu partido tem lutado contra todos os obstáculos para “desmontar as verdades inconvenientes deste Governo Regional”. Rafael Nunes garantiu que vão continuar a solicitar ao Governo todos os esclarecimentos.

O monopólio da GESBA tem prejudicado não só os produtores como também os consumidores, apontou Sílvia Silva, do PS, dirigindo-se ao colega do JPP. As várias propostas apresentadas pelos socialistas foram “sempre chumbadas e adiadas”, mostrando que os acordos partidários estão “acima dos interesses dos agricultores”.

Miguel Castro, do Chega, quer que este seja o ano em que vão ficar claras as contas da GESBA. Lembrou o pedido de auditoria à empresa, que já deu entrada na Assembleia, e desafiou o JPP a juntar-se na votação.